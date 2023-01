Pfizer | ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha chiuso ilcon "" per 100,33di(92,63 mld euro), in crescita del 23%. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'utile netto è salito del 43% a 31,...

da vaccini pero' calano:prevedein calo del 64% a "circa 13,5 miliardi di dollari" per il 2023. Un dato che secondo il colosso Usa del farmaco, sarà destinato a salire nel ...Albert Bourla, presidente e amministratore delegato diha dichiarato: 'Il 2022 e' stato un anno da record per, non solo in termini die utili per azione, che sono stati i piu' alti della nostra lunga storia, ma soprattutto in termini di percentuale di pazienti che hanno una percezione positiva ...

