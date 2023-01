Pfizer | ricavi 2022 da record | oltre quota 100 miliardi di dollari

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nello specifico,ha annunciato un calo delle vendite maggiore del previsto per quest'anno di due prodotti chiave: il vaccino Comirnaty e il trattamento Paxlovid per il Covid - 19. Si tratta di ...

prevede che le vendite dei vaccini crolleranno del 64%, per un valore di circa 13,5 miliardi di dollari, mentre quelle del Paxlovid caleranno del 58%, per un valore di circa 8 miliardi di ...Per il 2023 ,si aspettada 67 a 71 miliardi di dollari e un EPS rettificato da 3,25 a 3,45 dollari. Stima che iper l'intero anno, esclusi i prodotti COVID - 19, cresceranno dal ...

Pfizer ha registrato ricavi per l'intero anno 2022 pari a 100,3 miliardi di dollari, un massimo storico per Pfizer, che riflette una crescita ...Ricavi record nel 2022 per Pfizer. Il colosso Usa del farmaco ha chiuso il 2022 con «ricavi record» per 100,33 miliardi di dollari (92,63 mld euro), in crescita del 23%, si legge in una nota in cui ...