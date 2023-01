Pfizer diventa la prima al mondo nel 2022 grazie ai vaccini. Ma il boom è finito e ora cerca la pillola magica per dimagrire

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilè stato un anno irripetibile nella storia di, che per lavolta ha sfondato il tetto dei 100 miliardi di ricavi raggiungendo i 100,33 annunciati ieri in una teleconferenza con la comunità finanziaria dal presidente del colosso farmaceutico Albert Bourla. Una crescita di ben 19 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, accompagnata da un utile altrettanto ricco: 31,37 miliardi di euro rispetto ai 21,97 del 2021 che fa balzareal primo posto mondiale nella classifica per fatturato dei gruppi farmaceutici, superando quella Johnson & Johnson che nel 2021 le stava ancora davanti per un’incollatura. Contenti ovviamente gli azionisti, che incasseranno dividendi superiori del 62% a quelli dell’anno precedente. Ma numeri come questi non saranno più raggiungibili a breve, ed è stata la ...