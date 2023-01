Pescara | in chiusura il colpo in attacco | arriva dall'Empoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) In casaè prossimo l'approdo di Davide Merola, esterno d', dopo un lungo corteggiamento. Il classe 2000, in forza...

'Un chiaro segnale di, che ci ha spinti ad abbandonare la sala. Non chiediamo cose fuori ... continueremo a utilizzare qualsiasi strumento affinché la Nuovadiventi realtà, subito'. La ...Commenta per primo Molto attivo il Torino sul mercato: è in arrivo Andreaw Gravillon , ex Inter e, oggi allo Stade Reims in Francia. Si lavora per il prestito con diritto di riscatto.

30-01 - A14: chiusura Pescara Trasporti-Italia.com

27-01 - A14: chiusura Pescara sud Trasporti-Italia.com

Lavori in A14: in programma chiusure notturne a Pescara, Lanciano ... Chiaro Quotidiano

Pescara - Catena in chiusura PESCARA Sport 24

NUOVA PESCARA SUBITO, MANIFESTAZIONE DAVANTI ... Abruzzoweb.it

Ultimo giorno di calciomercato, tanti ancora i colpi in canna per le squadre pugliesi. TUTTOcalcioPUGLIA.com vi racconterà LIVE attraverso questa diretta testuale le ultime ore ...PESCARA – Cittadini, comitati, associazioni di categoria, associazioni, riuniti per dire “No” alla proposta di legge che rinvia la fusione al 2027, a tredici anni dal referendum del 2014. Questa matti ...