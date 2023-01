Pescara | bimbo di 2 anni ricoverato dopo essersi ustionato col caffè | lesioni al volto | testa e torace

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un bambino di duenel reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale civile dicon una prognosi di trenta giorni, con ustioni di primo e secondo grado sul cuoio capelluto, ale al, così come successivamente appurato,con delcadutogli accidentalmente addosso. Il bambino arrivato nella prima mattinata in pronto soccorso è stato stabilizzato e poi trasferito in reparto. Secondo un report dell’ISS, l’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare i bambini, soprattutto da 0 a 4, sono insieme agli ultrasessantacinquenni i più esposti al rischio di incidente domestico, per diversi fattori. Sia perché trascorrono più tempo in ...