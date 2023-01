Perugia Vs Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri per continuare a credere nella salvezza, ilper scacciare l’incubo della retrocessione.si giocherà sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Curi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sono in netta