Perché il principe Harry non ha creduto per anni alla morte di Lady Diana

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 gennaio 2023) Fanno ancora discutere le affermazioni rilasciate nelle ultime settimane dal. Il duca di Sussex ha sconvolto il pubblico con una serie tv su Netflix, un’autobiografia di oltre 400 pagine e diverse interviste. I media stanno ancora elaborando alcune delle informazioni, ma si può affermare che in qualsiasi racconto èla protagonista. L’assenza della madre e l’attacco ai tabloid inglesi, infatti, sono le due tematiche che permeano ogni discorso del. In una delle sue interviste, però, il duca di Sussex ha ammesso che per moltissiminon hache lassafosse veramente morta. Il secondogenito di re Carlo ha dichiarato in diverse occasioni che ancora oggi è ...