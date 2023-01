Poi, bisognerà decidere le misure da adottare alla scadenza degli aiuti per le bollette, tenendo conto dell'annunciata riduzione deldel gas. Sullo sfondo, di tanto in tanto, compare l'ipotesi ...Per la banca commerciale, il FGE è la strada migliore,scambia il doppio rischio di ... un importo inferiore a quello pagato per il gas boliviano, per avere margini di compensazione se il...

Perché il prezzo di benzina e (soprattutto) diesel può aumentare da domenica 5 febbraio Today.it

Perché le bollette del gas potranno calare anche del 40%: spunta l ... Open

Confrontare i prezzi online: perché è utile e come fare MontecarloNews.it

Prezzo benzina e diesel, perché in autostrada il costo è maggiore Sky Tg24