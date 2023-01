Perché il nucleo della Terra potrebbe aver rallentato o cambiato il senso della sua rotazione e che cosa cambia per noi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ladelterrestrenegli ultimi decenni, fino quasi a fermarsi. Se negli ultimi anni la maggioranzacomunità scientifica aveva sposato la tesi che ilstesse accelerando, girando più velocemente del resto del pianeta, un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience da Yi Yang e Xiaodong Song, sismologi dell'Università di Pechino, afferma esattamente il contrario: ilhail suo moto e sarebbe in procinto dire del tutto il suodi. Analizzando la propagazione delle onde sismiche generate da alcuni violenti terremoti registrati negli anni Sessanta e confrontando quelle propagazioni ...

...effettuati dal Ris dei Carabinieri di Parma - che si sono occupati delle indagini con il... Ma non riuscirà a portare via nientesarà disturbato dall'arrivo di Andrea, uno dei figli della ...POZZALLO - Fu arrestatotrasportava nel camion di surgelati 230 chili di marijuana. Dopo la condanna in primo grado a ... nel corso di un controllo effettuato dalla guardia di finanza,...

Il nucleo terrestre sta rallentando la sua rotazione: cosa succede e ... Science CuE

C'è un problema: il nucleo della Terra non gira più col pianeta, e ... Esquire Italia

Il nucleo della Terra sta invertendo il senso di rotazione Cosa vuol dire e gli effetti METEO.IT

Condivisione delle password di Netflix, cos’è il Nucleo domestico e come verrà individuato la Repubblica