Perché Giorgia Meloni ogni giorno assomiglia sempre più a Berlusconi

(Di martedì 31 gennaio 2023) C'è di sicuro un rischio serio per la presidente del Consiglio. Inconsapevole e involontario ma che danneggiapiù la stessa interessata e non la aiuta a svolgere adeguatamente il suo compito ...

Sottolineando che il Pd 'non ha mai messo in dubbio il 41 bis', Serracchiani ha spiegato il... La deputata dem ha poi chiesto alla presidente del Consiglio,Meloni, quale fosse il suo ...Così come non l'ho fatto con Morgan, lo avevo invitatotrovavo bellissima quella canzone". I tre sfidanti E sulla sfida a tre fra Mengoni ,e Ultimo per la vittoria finale, dice: "Ho ...

Perché Ignazio La Russa è un pericolo per Giorgia Meloni Today.it

Giorgia Venturini torna su Canale 5 con “X-Style” Tv Sorrisi e Canzoni

Cos'è il Fondo sovrano europeo di cui ha parlato Giorgia Meloni e ... Fanpage.it

Giorgia Deidda: "Scrivo perché mi sento viva in un corpo morto. Il mondo per me è un campo pieno di mine" - Luce Luce