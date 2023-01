“Perché fa così” GF Vip 7 | entra il famoso papà di Daniele e tutti notano quel curioso dettaglio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si parla diDal Moro al GF Vip 7. Alfonso Signorini dedica il primo lunghissimo blocco al ragazzo veneto. Il giovane ha quindi ripercorso un po’ gli ultimi avvenimenti col conduttore e ha avuto modo anche di ricevere una bella e gradita sorpresa. Per la seconda volta in questo reality, fa il suo ingresso ildi. Un uomo molto lontano da questi programmi, ma che in ogni caso supporta il percorso artistico del figlio. Ed eccolo che l’uomo, Gian Pietro Dal Moro, conosciuto dasemplicemente come Gianni, fa la sua (seconda)ta al GF Vip. Ildilo va ad incontrare dopo ben 4 mesi dall’inizio del programma. L’uomo ha provato a calmarlo un po’, visto che discute spesso e volentieri con, anche con Signorini ...