Perché è stata punita solo la Juventus finora?

(Di martedì 31 gennaio 2023) La, per la Corte Federale d’Appello, ha fatto «un eccessivo utilizzo di plusvalenze artificiali» e ha tenuto un «modus operandi non corretto», con conseguente «alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso». Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni addotte dal collegio presieduto da Mario Torsello, in merito alle violazioni dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva da parte del club bianconero e dei suoi amministratori. Violazioni che sono costate una penalizzazione di 15 punti in classifica nel campionato di Serie A attualmente in corso e inibizioni a vario titolo per gli amministratori deferiti. Se fino a poco tempo fa eravamo a conoscenzadell’iter che ha portato a questa sanzione, adesso si conoscono anche i motivi per cui la Corte Federale d’Appello, accogliendo un ricorso ...