Per Gherardo Colombo | la linea dura dello Stato rischia di creare un martire

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’anarchico Alfredo Cospito ètrasferito nel carcere di Opera a Milano: in quello di Bancali, Sassari,va la vita dopo gli oltre 40 chili persi per lo sciopero della fame contro il regime di 41 bis. «La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un’assoluta priorità», ha motivato il trasferimento il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ma Cospito resta al 41 bis: nel comunicato diffuso dopo il consiglio dei ministri che ha affrontato l’argomento, si spiega che «per la parte di propria competenza» Nordio «ritiene di non revocare il regime di cui all’articolo 41 bis». Dall’altro lato, l’anarchico insiste per il digiuno con l’obiettivo di eliminare il regime carcerario che rende impermeabili i contatti con l’esterno dei detenuti per mafia e terrorismo. E il suo medico sulla Stampa dice che se lo sciopero della fame non viene ...