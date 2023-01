Pd | Vaccari | ' Gassmann stia tranquillo | Giarrusso non può iscriversi'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Per le regole sulle iscrizioni al Pd, stabilite dalla direzione nazionale,non può essere tesserato. Non può esserlo perché iscritto a un altro gruppo nel Parlamento europeo. Non può esserlo perché nell'ultima tornata elettorale ha sostenuto liste avversarie del partito democratico". Lo ha detto Stefano, deputato e responsabile Organizzazione del Pd, a radio Immagina. "Lo dico dai microfoni di Radio Immagina, la nostra web radio, ai nostri iscritti, ai nostri militanti e ai nostri simpatizzanti. Tra questi ultimi vorrei amichevolmente includere anche Alessandroche ha lanciato un duro attacco sui social contro il Pd sulla vicenda. Nessun pericolo:non può ricevere la tessera”, ha chiarito

