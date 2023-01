PayPal | i conti sono in pericolo | si rischia di bruciare tutti i risparmi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 31 gennaio 2023)disembrerebbero essere in. Infatti adesso siseriamente di: come difendersi.migliaia gli accountfiniti nel mirino degli hacker in queste ultime ore. Il mese più tragico è stato lo scorso dicembre quando questi cyber-criminaliriusciti a violare il conto di milioni di utenti.i dettagli riguardanti la nuova truffa che attacca il conto (ILoveTrading)Per molti il 2022 è stato l’anno più tragico per quanto riguarda le truffe. Infattisempre di più gli utenti che hanno contestato la poca sicurezza digitale. A confermare questa statistica ci ha pensato la Polizia Postale secondo ...