Paura in volo | fulmine colpisce l’ala dell’aereo | le urla dei passeggeri a bordo – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023)su undella compagna AnadoluJet. L’aereo stava sorvolando i cieli sopra Adalia, in Turchia, quandoè stata colpita da un. Una persona stava riprendendo col cellulare il temporale che si vedeva fuori dal finestrino. A un certo punto, un bagliore ha illuminato il cielo e in cabina si sono levate ledei. Non ci sono stati danni al veli, che è costruito, tra le altre cose, per “sopportare” le scariche elettriche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.