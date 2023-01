Pattinaggio artistico | come cambiano le prospettive dell’Italia in vista dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Smaltita la sbornia del trionfo alla rassegna continentale l’Italia deldeve proiettarsi adesso sui Campionati2023, rassegna che andrà in scena quest’anno in Giappone, nello specifico alla Super Arena di Saitama, dal 20 al 26 marzo. Sarà un’avventura decisamente diversa rispetto a quanto successo ad Espoo, non solo in termini di risultati ma anche per mera questione numerica. A partire per il Sol Levante ci saranno infatti sei rappresentanti contro i nove attivi in Finlandia: due atleti del singolo maschile, una coppia d’, due di danza, e una per il singolo femminile. Il podio sarà decisamente fattibile in una specialità su quattro, ovvero la danza sul ghiaccio, prova in cui i neo Campioni d’Europa Charléne Guignard-Marco Fabbri punteranno almeno per il gradino più basso del ...