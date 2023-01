Passera “Tassi negativi non potevano durare | ma serve prudenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “L'Italia negli ultimi due anni è cresciuta più degli altri paesi. Nel 2022 abbiamo espresso 600 miliardi di euro di export. Non sta scritto da nessuna parte che si debba andare in recessione. Dipende da quello che faremo. Evitare la recessione non è frutto del caso ma della nostra capacità di usare bene i soldi del Pnrr e fare politica monetaria corretta”. Lo ha detto Corrado, fondatore e amministratore delegato di Illimity, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress ?conomy.“Era ovvio – ha continuato – chenon potesseroed era proprio sbagliato averecosì bassi. La libertà dell'Europa non è totale perchè se la Fed alza ie non si segue almeno in parte quella crescita l'euro si svaluta, con una ...