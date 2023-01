A causa della Brexit ibritannici vengono controllati separatamente e l'Eurostar chiede ...sono ancora problemi nelle stazioni Eurostar soprattutto per i treni che partono la mattina. ...... il sistema non accoglie la richiesta di prenotazione e allora l'unica alternativa è andare di persona, sfidando il freddo e puntando la sveglia la mattina. Per fare un esempio: stamattina ...

Passaporti, presto 250 appuntamenti in più a settimana L'Eco di Bergamo

Passaporti, presto nuove date di apertura degli uffici dopo la coda di ... Il Torinese

Odissea per il passaporto: tra lunghe code, open day e attese di mesi. Cosa sta succedendo Sky Tg24

Code infinite a Torino per rinnovare il passaporto, open day tra tensioni e malori: "Situazione indecente" La Repubblica

Carte d’identità, passaporti, Isee Presto si potrà fare tutto alle Poste il Resto del Carlino

Eurostar spera che Londra e Bruxelles introducano più polizia alla frontiera installando anche ulteriori cancelli elettronici per ridurre i tempi di check-in ...A parlare sono i numeri. In tutto il 2022 l’ufficio passaporti della questura ha consegnato qualcosa come 39.500 documenti ad altrettanti bergamaschi. E per quest’anno il dato – già di per sé un ...