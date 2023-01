Passaporti nel caos | mesi di attesa in tutta Italia anche per un appuntamento | 80mila viaggi saltati Cosa sta succedendo

(Di martedì 31 gennaio 2023)per ottenere il passaporto in. In molte province e città (da Milano a Torino, da Parma a Varese a Roma) è diventato impossibilesolo riuscire a fissare...

Ancora problemitunnel sotto la Manica . Sono centinaia i biglietti che Eurostar non sta vendendo, in modo ... La polizia di frontiera non riesce a controllare iabbastanza velocemente ...Fatto sta che2022 sono stati rilasciati 1.816.00 milacon una media di oltre 151 mila al mese, con un trend che non accenna a diminuire anche2023. E le criticità sono tantissime. ...

Passaporti nel caos, mesi di attesa in tutta Italia (anche per un appuntamento): 80mila viaggi saltati. Cosa s ilmessaggero.it

Passaporti nel caos, fra lunghe attese e affollati open day ... Help Consumatori

Passaporti, caos tempi di rilascio: pioggia di disdette alle agenzie di viaggio Il Sole 24 ORE

Passaporti, aumentate del 60% le richieste rispetto al 2019 IL TELEGRAFO Livorno

Caos passaporti: code e mesi di attesa in tutta Italia. Cosa sta succedendo Today.it

per chiedere un passaporto, è necessario muoversi fino alla città più vicina, che è Terracina”. Per questo il sindaco vede di buon occhio “le sinergie tra enti che operano nel territorio” e che ...Mesi per ottenere il passaporto in Italia. In molte province e città (da Milano a Torino, da Parma a Varese a Roma) è diventato impossibile anche solo riuscire a ...