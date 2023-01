Partite truccate e scommesse illegali | 23 arresti in Spagna

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’operazione Conifera, che indaga suinda allibratori clandestini con l’ausilio di alcuni calciatori, ha portato ad altri 23per una truffa via online scoperta dalla polizia nazionale spagnola, in collaborazione con Interpol ed Europol. Le indagini vanno avanti del 2021 e hanno portato gli inquirenti a verificare che sono state L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Un sistema di scommesse online sudi calcioche coinvolgeva anche i giocatori: è la truffa scoperta in Spagna dalla polizia nazionale, in collaborazione con Interpol ed Europol. Secondo gli inquirenti, che sono al ...Alcuni dei 23 arrestati hanno venduto i loro conti di gioco in modo che i membri dell'organizzazione potessero piazzare scommesse online su, guadagnando tra i 4.000 e i 24.000 euro. ...

Europol: 23 arresti per scommesse illegali e partite truccate in ... AGIMEG

Spagna, partite di calcio truccate: 23 arresti. “Più di trenta gare falsate da allibratori… Il Fatto Quotidiano

Calcio, partite truccate in Spagna, 23 arresti JUORNO.it

"Partite truccate", Rui Costa e il Benfica sotto indagine! Il club: "Collaboreremo" Tuttosport

Dal Portogallo: Benfica nei guai. Accusa di partite truccate, indagato anche Rui Costa La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...In Spagna, 23 membri di un presunto sindacato di gioco d'azzardo sono stati arrestati perché sospettati di partite truccate. Presumibilmente hanno cercato ...