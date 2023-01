Paramount+ e Showtime si uniscono | ma cancellano tre serie | ecco quali

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel corso degli ultimi giorni, è stato annunciato che il livello premium disi uniranno e cambieranno marchio entro la fine dell’anno, almeno per quel che concerne il mercato americano. Il servizio unito si chiamerà Paramount con. Stando ad alcune recenti dichiarazioni rilasciate in merito a questa inaspettata novità, Tom Ryan supervisionerà il business dello streaming mentre Chris McCarthy guiderà lo studioe il canale lineare. Nel contempo, è stato anche annunciato chenon procederà più con laThree Women con Shailene Woodley, Let The Right One In con Demián Bichir o American Gigolo con Jon Bernthal. Al momento non si sa nulla sul destino di I Love That For You e Ziwe, inon essere stati ancora ...