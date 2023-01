Papa “L' Africa sia protagonista del suo destino”

(Di martedì 31 gennaio 2023) KINSHASA (CONGO) (ITALPRESS) – L'“non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare”. Lo ha dettoFrancesco, a Kinshasa, aprendo la sua visita in Congo. Il Pontefice ha svolto il suo intervento nel giardino del Palais de la Nation dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Felix Tshisekedi. “Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dall'. Basta soffocare l': non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare – ha sottolineato il-. Siadel suo. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo Paese e questo Continente. L', sorriso e speranza del mondo, conti di più: se ne parli ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Ilverso l': da domani in Congo e poi in Sud Sudan, due Paesi martoriati dalle guerre civili In viaggio con il: perchè Francesco andrà in Congo ...Lo sfruttamento dell'"è un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito - ha dettoFrancesco nel suo primo discorso a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo - ...

Il Papa invita a pregare per il suo viaggio in Africa, provata da lunghi conflitti Vatican News - Italiano

Il grido del Papa a Kinshasa, giù le mani dall'Africa - Notizie Agenzia ANSA

Papa: Africa non è miniera da sfruttare RaiNews

Il Papa è arrivato a Kinshasa, 'In Africa un messaggio di pace' Agenzia ANSA

Il Papa: «Africa, basta violenze e sfruttamento» Avvenire

KINSHASA (CONGO) (ITALPRESS) – L’Africa “non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare”. Lo ha detto Papa Francesco, a Kinshasa, aprendo la sua visita in Congo. Il Pontefice ha svolto il ...“ Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dall’Africa! Basta soffocare l’Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare “. Lo ha detto Papa Francesco in occa ...