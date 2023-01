Papa “L’Africa sia protagonista del suo destino”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 gennaio 2023) KINSHASA (CONGO) (ITALPRESS) –“non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare”. Lo ha dettoFrancesco, a Kinshasa, aprendo la sua visita in Congo. Il Pontefice ha svolto il suo intervento nel giardino del Palais de la Nation dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Felix Tshisekedi. “Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dal. Basta soffocare: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare – ha sottolineato il-. Siadel suo. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo Paese e questo Continente., sorriso e speranza del mondo, conti di più: se ne parli ...