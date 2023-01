Papa | inizia il viaggio apostolico in Congo e Sud Sudan Francesco partito stamattina

(Di martedì 31 gennaio 2023) Prima in, poi in SudBergoglio da oggi è inin una zona cruciale dell’Africa. Quellalese è la più numerosa comunità cristiana del continente. I territori sono tragicamente alle prese con guerra e sfruttamento delle risorse, che sono enormi ma che arricchiscono il primo mondo e non certo i popoli che le hanno nel loro territorio. L'articoloiline Sud proviene da Noi Notizie..

Prima in Congo, poi in Sud Sudan.Bergoglio da oggi è in viaggio apostolico in una zona cruciale dell'Africa.Con l'arrivo a Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo,il 31 gennaio il viaggio diFrancesco in Africa. Seconda tappa sarà il Sudan del sud dove è atteso il 3 febbraio. Quella intrapresa è una missione delicatissima perché il Pontefice ha ...

Papa Francesco inizia il viaggio in Africa: prima tappa Kinshasa TGCOM

Papa Francesco in Africa dal 31 gennaio al 5 febbraio: "Accompagnatemi con la preghiera" Sky Tg24

Papa Francesco in Africa, tappa in Congo e Sud Sudan tra guerre e ... articolo21

Papa: inizia il viaggio apostolico in Congo e Sud Sudan Noi Notizie

Vaticano, dopo le polemiche su monsignor Georg: inizia ora il tempo di Papa Francesco Sette del Corriere della Sera

Prima in Congo, poi in Sud Sudan. Papa Bergoglio da oggi è in viaggio apostolico in una zona cruciale dell’Africa. Quella congolese è la più numerosa comunità cristiana del continente. Do il mio conse ...Papa Francesco comincia il viaggio in Africa che lo vedrà nella Repubblica Democratica del Congo fino al 3 febbraio e in Sud Sudan dal 3 al 5. Il volo con a bordo il pontefice, il seguito e i giornali ...