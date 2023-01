Papa in Congo in missione di pace | ' Basta violenze e sfruttamento'

(Di martedì 31 gennaio 2023) - Poi la tappa nel Sud Sudan. Il viaggio era stato programmato per il luglio ma i dolori al ginocchio avevano costretto il pontefice a rimandare. Itinerario modificato, non nel Nord Kivu teatro di ...

Una preghiera affinché la visita di Francesco nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan 'susciti volontà di pace'. Ad innalzarla i salesiani e le popolazioni dei due Paesi dove, si legge in un comunicato, 'i missionari ...

"Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione nella vostra patria, nella Repubblica Democratica del Congo, tanto ferita e sfruttata. Ci uniamo alle Messe celebrate nel Pae ...Tutto pronto all'aerodrome di Ndolo a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo dove il Papa presiederà una grande messa mercoledì 1 febbraio. Sono attese due milioni ...