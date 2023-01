Papa in Congo | “Giù le mani dall’Africa | non è miniera da sfruttare”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Quello diFrancesco dal cuore da Kinshasa, capitale del, non è un grido di dolore e nemmeno un appello. E' un monito a tutto il mondo: "Giù ledall'Africa, che non è unada". Basta assalto alle risorse naturali e all'ambiente. Ma soprattutto, è il pensiero del Pontefice, occorre fermare quel "colonialismo economico" che toglie la dignità ai popoli di questo continente L'articolo proviene da Firenze Post.

il grido diFrancesco, arrivato oggi a Kinshasa, nella Repubblica democratica del. Perch tante delle violenze che insanguinano questa terra da decenni sono legate anche alla gestione delle ...Il, parlando alle autorita' civili e religiose e alla societa' imprenditoriale e civile della Repubblica democratica delha affermato come proprio 'questo Paese, ampiamente depredato, non ...

Il Papa in Repubblica Democratica del Congo: “Giù le mani dall’Africa. Basta sfruttamento e colonialismo economico” La Stampa

Papa Francesco è a Kinshasa, in Congo, accolto da una folla festante e colorata RaiNews

Papa Francesco in viaggio nella Repubblica Democratica del Congo: il peso della Chiesa in un Paese dilaniato… Il Fatto Quotidiano

Papa Francesco è arrivato in Congo: "Giù le mani dall'Africa, non è miniera da sfruttare" Sky Tg24

Il Papa atterra in Africa: “Giù le mani dal Congo non è una miniera da sfruttare" la Repubblica

In questa edizione: Cospito, Nordio: non si tratta coi violenti, Ucraina, Kiev chiede 200 caccia all'Occidente, Il Pil inverte la rotta, segni di ripresa, Spari ad Alatri, ipotesi scambio di persona, ...“ Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dall’Africa! Basta soffocare l’Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare “. Lo ha detto Papa Francesco in occa ...