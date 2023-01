Papa in Congo | giù le mani dall’Africa!

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Oggi, soprattutto il continente africano, è vittima di uno "sviluppo frenato" che porta ad un drammatico "ritorno al passato", mentre "è tragico che questi luoghi, e più in generale il Continente africano, soffrano ancora varie forme di sfruttamento. Dopo quello politico, si è scatenato infatti un 'colonialismo economico', altrettanto schiavizzante". La forte denuncia viene daFrancesco nel suo primo discorso in terra d'Africa. Il, parlando alle autorità civili e religiose e alla società imprenditoriale e civile della Repubblica democratica delha affermato come proprio "questo Paese, ampiamente depredato, non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse: si è giunti al paradosso - ha detto - che i frutti della sua terra lo rendono 'straniero' ai suoi abitanti. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi ...