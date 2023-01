Papa Francesco oggi in Congo

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) –arrivaa Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del, primo Paese africano e settimo al mondo per il maggior numero di cattolici. Atteso dai fedeli, il Pontefice non potrà andare nell’est del Paese a causa dell’insicurezza di questa regione piagata da 30 anni di violenze. Ma il primo febbraio incontrerà nella capitale un gruppo di vittime delorientale. “Ilvuole consolare, condannare questi attentati, chiedere perdono a Dio per tutte queste stragi, vuole invitare e incoraggiare tutti alla riconciliazione, per questo il motto di questa visita è Tutti riconciliati in Cristo”, ha spiegato il nunzio apostolico nella Repubblica democratica del, monsignor Ettore Balestrero, intervistato da Aiuto alla Chiesa ...

Papa Francesco comincia il viaggio in Africa che lo vedrà nella Repubblica Democratica del Congo fino al 3 febbraio e in Sud Sudan dal 3 al 5. Ad accoglierlo all'aeroporto di Kinshasa sarà il primo m ...