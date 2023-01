Papa Francesco in volo verso il Congo | al via il pellegrinaggio “ecumenico di pace”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 gennaio 2023) «Sarà un viaggio bello. Avrei voluto andare a Goma ma con la guerra non si può andare». Lo ha sottolineato ilsulche lo sta portando nella Repubblica democratica del, come riportano i media al seguito. Sorvolando il deserto del Sahara, ilha chiesto ai giornalisti di pensare e pregare in silenzio per «tutte le persone che, cercando un po’ di benessere e di libertà, non ce l’hanno fatta» e per tutti quelli che, cercando di raggiungere il Mediterraneo, sono finiti nei “lager e soffrono lì”. LEGGI ANCHE Ilin partenza per il difficile viaggio ine Sud Sudan: «Accompagnatemi con la preghiera» Ildenuncia l'orrore dell'Olocausto. FdI: «La Shoah una ferita eterna non rimarginabile»: «Pregate per chi non ...