Papa Francesco in viaggio nella Repubblica Democratica del Congo | il peso della Chiesa in un Paese dilaniato da guerre e corruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) A ovest i grandi preparativi, a est l’impietoso bollettino di guerra: non è un caso che illedel, annullato nel luglio 2022, sia stato ora rimodulato sopprimendo la tappa a Goma, capoluogo del Nord Kivu, cuore ferito del secondopiù esteso d’Africa, grande come l’Europa occidentale. E così, mentrecapitale Kinshasa fervevano i preparativi (con tanto di rovinoso crollo notturno del palco allestito allo stadio), nelle martoriate province orientali giungeva notizia dell’ennesima strage. Almeno 15 morti, stavolta in un triplice assalto in Ituri attribuito alle ADF, gruppo che si autoproclama affiliato all’ISIS. Solo l’ultimo di un’infinita serie di massacri, che stentano a “bucare” le cronache ...