Papa Francesco in Congo | il messaggio a Mattarella

(Di martedì 31 gennaio 2023)è partito dall'aeroporto di Roma-Fiumicino verso la Repubblica Democratica del, poi andrà in "Pellegrinaggio Ecumenico di Pace" in Sud Sudan. Si tratta del suo 40esimo viaggio apostolico internazionale. Alle ore 8.29, a bordo di un nuovissimo Airbus A350 di ITA Airways, il Pontefice è partito alla volta di Kinshasa. Prima di lasciare Casa Santa Marta in Vaticano, il pontefice ha incontrato una decina di migranti e rifugiati dalla Repubblica Democratica dele dal Sud Sudan, accolti e sostenuti, con le loro famiglie, dal Centro Astalli. Lungo il percorso verso l'aeroporto, l'auto con a bordo ilha sostato brevemente nei pressi del Monumento ai Caduti di Kindu, i 13 aviatori dell'Aeronautica Militare italiana uccisi inl'11 novembre 1961 mentre erano ...

... missionario Comboniano a Kinshasa, in un videomessaggio pubblicato sul sito web de "L'Amico del popolo", settimanale diocesano di Agrigento, nel giorno in cuiinizia il viaggio ...Un pellegrinaggio per promuovere la riconciliazione.inizia un viaggio di cinque giorni nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan , Paese che, per la prima volta nella storia, accoglierà il capo spirituale della Chiesa ...

