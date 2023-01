Papa Francesco e la sua mission di pace

(Di martedì 31 gennaio 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Alle 8,29 di questa mattina é partito l’aereo che porteràin Congo e in Sud Sudan. L’arrivo é previsto nel primo pomeriggio Una visita di 6 giorni in territori martoriati da povertà estrema, malattie e guerre, quali il #Congo e il Sud Sudan, vedràportatore di un messaggio di. Ma L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Mumbai (AsiaNews) -è partito stamattina per il suo terzo viaggio apostolico nell'Africa subsahariana, che farà tappa in questi giorni nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan. Ad accoglierlo ...è partito dall'aeroporto di Roma - Fiumicino verso la Repubblica Democratica del Congo, poi andrà in 'Pellegrinaggio Ecumenico di Pace' in Sud Sudan. Si tratta del suo 40esimo viaggio ...

Caso Orlandi, parla il fratello Pietro: "Papa Francesco mi aveva detto che Emanuela era in cielo ma non ha mai voluto ... La7

Il peso delle parole di Müller sulla successione di papa Francesco Domani

Il Papa su omosessualità e peccato: «Ho solo riferito cosa insegna la Chiesa» Avvenire

4' di lettura 31/01/2023 - Una giornata significativa in Vaticano e un’esperienza spirituale intensa per sei nazionali azzurri della Cucine Lube Civitanova, ricevuti oggi da Papa Francesco in udienza ...Il rispetto di riti, culture e tradizioni cristiane. Il recente viaggio apostolico di papa Francesco è stata un'occasione “storica” per riunire i fedeli di tutto il vicariato. Roma (AsiaNews) - Il ...