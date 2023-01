Paola Egonu torna in Nazionale? Prima c’è Sanremo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il C.T Davide Mazzanti non si è sbilanciato, la pallavolista più discussa degli ultimi mesi e anche tempi è pronta a salire sul palco dell’Ariston. Come annunciato da Amadeus sarà una delle donne che accompagnerà il conduttore artistico in questa edizione del 2023. Una breve pausa del Vakifbank Istanbul, dove gioca quest’anno e dalla pallavolo. Un’occasione per mettersi in gioco e farsi conoscere. Nei giorni scorsi, a tal proposito, ha dichiarato: «Come voglio essere a? Bella, elegante e sorridente». E poi, ad Ansa: «Quando Amadeus mi ha chiamato non stavo nella pelle. E’ stato molto gentile, premuroso. A casa sono tutti molto contenti, specie mia madre che è quasi incredula. Io, che mi nutro di musica in qualsiasi momento della giornata, anche quando dormo, sono felice di poter essere lì, a confrontarmi con gli ...