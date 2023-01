Pannelli solari | la Cina vuole mettere divieti all’export Il punto di Torlizzi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Brividi lungo la supply chain del fotovoltaico. Lunedì i ministeri del Commercio e della Scienza e tecnologia cinesi hanno emesso una dichiarazione congiunta, annunciando l’intenzione di rivedere la lista nera delle esportazioni – il Catalogo delle tecnologie proibite e limitate nell’export. Sono tre le classi di prodotti relative al fotovoltaico che potrebbero finire nella lista: wafer, silicio nero e colata di lingotti. In breve, componenti essenziali per fabbricare. Il piano è ancora in fase di consultazione pubblica, scrive la rivista di settore PV Magazine, ma indica che Pechinoproteggere la propria leadership tecnologica nel fotovoltaico (frutto di 50 miliardi di dollari in sussidi, dieci volte quelli europei, dal 2011) e mantenere la competitività delle proprie industrie. Se le tre categorie saranno ...

... grazie all'utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di. Tags PlayStation 5 Roma SonyNon manca, poi, un occhio al 'green': negli ultimi 3 anni, il 53,4% ha realizzato investimenti ambientali in azienda (il 50%/fotovoltaici, il 19% impianti a biogas; il 10,3% ...

