(Di martedì 31 gennaio 2023), 31 gen. (Adnkronos) - E' salito a 87ildell'attacco kamikaze condotto ieri da unre suicida in unadi, nel nordovest del, mentre i fedeli erano riuniti in preghiera. Lo ha detto questa mattina un portavoce del Lady Reading Hospital, Muhammad Asim, dove sono stati trasportati i feriti. L'azione è stata rivendicata dai Tehreek-i-Taliban(Ttp).

Il presidente delTehreek - e - Insaf ed ex primo ministro Imran Khan ha ''condannato con forza l'attentato suicida nella moschea di Peshawar durante le preghiere''. Su Twitter, Khan ha ...Il presidente delTehreek - e - Insaf ed ex primo ministro Imran Khan ha 'condannato con forza l'attentato suicida nella moschea di Peshawar durante le preghiere'. Su Twitter, Khan ha detto ...

Pakistan, sale a 87 morti bilancio attentato moschea Peshawar Adnkronos

Pakistan, attacco a moschea: bilancio sale a 84 vittime TGCOM

Pakistan, esplosione in moschea Peshawar: bilancio sale a 17 morti Entilocali-online

Pakistan: autobus in burrone, bilancio vittime sale a 41 morti triestecafe.it

Pakistan: esplosione in moschea a Peshawar, almeno due vittime Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) – E’ salito a 87 morti il bilancio dell’attacco kamikaze condotto ieri da un attentatore suicida in una moschea di Peshawar, nel nordovest del Pakistan, mentre i fedeli erano riuniti in pr ...