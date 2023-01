(Di martedì 31 gennaio 2023) Ildelle vittime dell'attentato suicida di ieri a unadi Peshawar è salito a quota 92, segnando uno degli attacchi più letali degli ultimi anni in unche si trova ad ...

Il bilancio delle vittime dell'attentato suicida di ieri a una moschea di Peshawar è salito a quota 92, segnando uno degli attacchi più letali degli ultimi anni in unche si trova ad affrontare quella che un analista ha definito "una crisi di sicurezza nazionale": lo ha reso noto il vice commissario di Peshawar, Shafiullah Khan, riporta la Cnn. Oltre 80 ...È salito a 84 morti il bilancio dell'attentato alla moschea di Peshawar, in. le autorità locali hanno confermato la matrice terroristica, parlando di un attentato suicida. Ilsi sarebbe fatto esplodere mentre i fedeli stavano pregando. Molti feriti in ...

Pakistan: kamikaze in moschea, bilancio sale a 92 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Strage in Pakistan, kamikaze entra in moschea e si fa esplodere: almeno 61 morti e 152 feriti ilmessaggero.it

Pakistan: kamikaze in moschea, bilancio sale a 92 morti La Prealpina

Pakistan: attentato kamikaze in una moschea di Peshawar, molti morti Notizie - MSN Italia

ISLAMABAD Due persone e 70 feriti è il bilancio parziale di un sospetto attacco suicida all'interno di una moschea nella città nord-occidentale di Peshawar, in Pakistan. Tredici… Leggi ...Il bilancio delle vittime dell'attentato suicida di ieri a una moschea di Peshawar è salito a quota 92, segnando uno degli attacchi più letali degli ultimi anni in un Pakistan che si trova ad affronta ...