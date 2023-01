Pagelle | valanga di brutti voti alle Superiori I presidi | ' Insufficienze gravi | ma corsi di recupero non per tutti'

Subito dopo la consegna delledevono partire i corsi di recupero, ma non saranno per tutti. 'Non abbiamo le risorse per garantire i corsi in tutte le materie - continua Costarelli - possiamo ...Subito dopo la consegna delledevono partire i corsi di recupero, ma non saranno per tutti. 'Non abbiamo le risorse per garantire i corsi in tutte le materie - continua Costarelli - possiamo ...

Pagelle, valanga di brutti voti alle Superiori. I presidi: «Insufficienze gravi, ma corsi di recupero non per leggo.it

Le pagelle di Napoli-Roma: Kim monumentale, Simeone glaciale Per Sempre Napoli

Pagelle Inter-Empoli: Skriniar imperdonabile (4), Lukaku bolso (4 ... Corriere della Sera

Trapani a valanga: schiantato il San Luca con un poker-Cronaca e ... GoalSicilia.it

Salernitana senza gloria, le pagelle… granata da brividi a Bergamo aSalerno

Pagelle in arrivo, ma tra gli studenti sono in aumento i brutti voti. Il quadrimestre che si sta chiudendo è il primo post pandemia, senza restrizioni né quarantene: ma purtroppo ...Dal miracolo Empoli alla rimonta Juve. Male Spezia e Lecce, crolla la Viola: ecco com’è finita, anche con risultati sorprendenti, la prima parte di stagione ...