Pagelle Inter-Atalanta 1-0 | voti e tabellino quarti Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per idi finale di. Al Meazza sono i padroni di casa a sfiorare il gol nel primo tempo col palo di Calhanoglu, nell’ambito però di una partita molto equilibrata, risolta da un diagonale perfetto da parte di Darmian in una posizione davvero insolita. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Onana 6; Darmian 7.5, De Vrij 6, Acerbi 7; Dumfries 5.5 (32? st D’Ambrosio sv), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (26? st Asllani 6), Mkhitaryan 6, Gosens 6 (26? st Dimarco 6); Lukaku 5.5 (26? st Dzeko 6), Martinez 7 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23:- Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Calhanoglu ATALANTA:...Legno di Calhanoglu nella prima frazionePrimo tempo di grande agonismo ma che fatica ad accendersi a San Siro nel match di Coppa Italia trae Atalanta. Barella in azione - Calciomercato.itSono ...

ONANA 5,5 Un’uscita a vuoto basta e avanza per dargli un voto che non può essere positivo. Dopo Empoli conferma ancora qualche incertezza DARMIAN 6,5 Esterno basso con puri ...Un guizzo del difensore interista manda la formazione di Inzaghi in semifinale di Coppa Italia, brutta Atalanta a San Siro.