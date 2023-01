Pagare a rate diventa pericoloso? Ecco quando si rischia davvero

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 31 gennaio 2023) La nuova moda dell’acquisto online apotrebbere pericolosa: la notizia è abbastanza allarmante,cosa sisi pensa ai pagamenti a, viene subito in mente il periodo subito precedente del boom economico:la tecnologia iniziava ad invadere le case con tv, e vari elettrodomestici. Si viveva e si respirava la ricchezza degli anni ’80 ma non tutte le persone avevano la possibilità di spendere così tanto in beni di lusso.online con carta di credito, perché è(ilovetrading)È per questo che l’America aveva ispirato l’Europa al pagamento con carta di credito che in un certo senso ‘rimandava’ il pagamento anchei soldi non erano ...