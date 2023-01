Outlet Castel Romano | vasto incendio domato dai vigili del fuoco

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unsi è sviluppato nell’di, nei pressi della Capitale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 22:30 del 30 gennaio in un capannone di rivendita dell’area commerciale di, in via del Ponte di Piscina Cupa. Ad andare a, secondo le informazioni ricevute daidel, è L'articolo proviene da Inews24.it.

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel grande magazzino "Orizzonte" aRomano . La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata lunedì sera intorno alle 22:15 e, dopo quasi 17 ore di lavoro intenso, le fiamme risultano quasi completamente ...Proseguono, questa mattina, le operazioni di spegnimento del grande magazzino 'Orizzonte', in prossimità dell'diRomano , iniziate intorno alle ore 22,20 di ieri notte , a via del Ponte Piscina Cupa 64, in cui stanno operando 15 squadre dei vigili del fuoco tra cui un mezzo aeroportuale, ...

Fiamme alte oltre 10 metri nell'outlet alle porte di Roma. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte con 15 squadre per domarle ...Non è stato ancora del tutto domato il devastante rogo divampato lunedì sera all’interno dello store Orizzonte, situato nel centro commerciale di Castel Romano e a pochi passi dalla Pontina. Le ipotes ...