Ottavio Bianchi incorona Spalletti | Il Napoli può vincere tutto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Qu ella fu la Storia, con la maiuscola: ma, dovesse accadere - il 4 giugno o, chissà?, anche prima - lo sarebbe pure questa. E in quel giaciglio della memoria sul quale sono adagiati i ricordi, non ...

... a quell'epoca che in parte rivive adesso - senza Diego ma con Kvara , né Careca ma con Osi - specchiandosi nell'estasi di, il pioniere d'una rivoluzione, che ignora la propria ...Al Corsport: "a livello tecnico, tattico, organizzativo, comportamentale, ambientale. Chi in Europa mostra tutto questo potenziale" 1986 archivio Storico Image Sport / Napoli // foto Aic/Image ONLY ITALY Sul Corriere dello Sport bella intervista di Antonio Giordano a. "Per dirne una e tralasciando ovviamente Maradona. Ora ci si applica sulle ...

