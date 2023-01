Ottavio Bianchi e il Napoli | «Mai è esistito un dominio del genere»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sul Corriere dello Sport bella intervista di Antonio Giordano a. «Per dirne una e tralasciando ovviamente Maradona. Ora ci si applica sulle eventuali analogie tra Osimhen e Careca, che non si possono riscontrare. Sono centravanti di epoche lontane, con un calcio che ha connotazioni mutate. Osimhen dà l’impressione che nella sua modernità ignori lo spazio, lo ritenga superfluo, perché è sempre lui che se ne impossessa. E Careca, con quei piedi, sentiva invece la necessità del dialogo con i suoi pari, voleva compagni che dessero del tu al pallone». La Champions «E perché mai non dovrebbe farcela una squadra che gioca su questi livelli e a questi ritmi? Chi in Europa mostra tutto questo potenziale? Ci sono delle grandi che sono in difficoltà, e forse sarà stata colpa anche della sosta, mentre ildopo aver perso a ...