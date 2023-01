Ospite di stasera Simone Dominici | AD di Kiko Milano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il magazine settimanale X-Style dallo studio 4 di Cologno Monzese torna in onda ancora con Giorgia Venturini. Al timone del programma dal 2020. Prima di lei ci sono state Ylenia Baccaro (2012-2018) e Martina Panagia (2019-2020). Leggi anche › Il power style di Giorgia Meloni: 20 look formali (ma femminili) con i pantaloni Giorgia Venturini. (Getty Images) La nuova edizione di X-Style, in seconda serata su Canale 5 Nella puntata diin seconda serata si parlerà di “Vacanze nell’altrove”, ossia luoghi, hotel e destinazioni per esperienze decisamente “diverse”. E poi dell’arte gonfiabile del Baloon Museum. Ma anche del rapporto tra bellezza e inclusività. Sono infatti molti i brand, le celebrities e gli influencer che abbracciano un’estetica gender neutral. ...

Redazione Sorrisi Spettacolo 21:20 domani serain onda 06 Feb È partito lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione ... È il momento dei saluti per Ginevra,della ...Il presule eradella villa dei marchesi Ramirez - erroneamente scambiata per un centro operativo militare - ad Annà, dove si era recato in visita pastorale e celebrato la messa nella vicina ...

"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv la quarta puntata: anticipazioni e ospiti Today.it

Boomerissima, Alessandro Tersigni e Paola Di Benedetto tra gli ... Movieplayer

Boomerissima, stasera in tv 31 gennaio su Rai2. Chi sono gli ospiti e i concorrenti del game-show di Alessia Marcuzzi Corriere dell'Umbria

C'è Posta per Te: Charlize Theron, tutti gli ospiti e le storie di stasera Today.it

C'è Posta per Te, ospiti della puntata di stasera Charlize Theron e Irama La Gazzetta dello Sport

Boomerissima, stasera in tv su Rai 2 dalle 21.20 torna l'appuntamento settimanale con lo show condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto le mode generazionali. Tra musica, balli e quiz ...Stasera in tv, martedì 31 gennaio ... Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials. Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto ...