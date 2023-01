Osimhen e Simeone | medie gol spaventose | i numeri non mentono

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn gol magnifico di Victor, una girata decisiva di Giovanni. Queste le ultime due perle in casa Napoli che hanno caratterizzato la vittoria contro la Roma. Due reti dai due centravanti della squadra di Spalletti, il quale è stato coraggioso nel sostituire il nigeriano con l’argentino, ad un quarto d’ora dalla fine, una volta subito l’1-1.hanno una caratteristica in comune: la frequenza con cui vanno a segno, a prescindere dai minuti giocati. Per il nigeriano sono 14 centri in 15 partite di campionato. La media dice praticamente un gol a partita, visto che Osi segna ogni 94? minuti. Solo in tre fanno meglio nei top campionati europei: Haaland (uno ogni 62? con 25 gol totali), Lewandowski (uno ogni 89? con il Barça) e Ben Yedder (uno ogni 91? con gli 11 messi ...