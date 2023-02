Orietta Berti confessa la gaffe su Lazza | «L’ho chiamato Lazzo» La reazione del big di Sanremo – Video

(Di martedì 31 gennaio 2023)- US Endemol Shine Non c’è Festival disenza unadi. In collegamento con RTL 102.5, la cantante, parlando dei big della kermesse, ha sbagliato il nome di uno dei protagonisti della scena musicale recente: “…C’è, diretto dal mio maestro Enzo Campagnoli…”. Chiaramente si riferiva a. E Ieri sera, nel corso della trentesima puntata del Grande Fratello Vip, la donna hato ad Alfonso Signorini l’errore, passato inosservato ai più, spiegandone la ragione. La ‘confessione’ è arrivata nel momento dei saluti iniziali. Alfonso ha dato la parola ad, che ha rivelato: “Ho tante cose da dirti stasera. (…) Ho fatto una grandeperché ho ...

Nei giorni scorsi anchesi è resa protagonista di una frecciatina all'indirizzo di Ultimo . La cantante, intervistata ai microfoni di Rtl 102.5 , si è sbilanciata su chi potrebbe ...Con un professionista come Alfonso Signorini e due giganti comee Sonia Bruganelli, imparo qualcosa in ogni momento. Posso dire che è un'ottima scuola, e poi avendo partecipato due ...

Non c'è Festival di Sanremo senza una gaffe di Orietta Berti. In collegamento con RTL 102.5, la cantante, parlando dei big della kermesse, ha sbagliato il nome di uno dei protagonisti della scena musi ...