Orgoglio Italia in Antartide | la rompighiaccio “Laura Bassi” batte il record mondiale di navigazione al sud

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 gennaio 2023)assoluto per la navena “” che ha toccato il punto più a sud mai raggiunto da una nave, nel corso della campagna oceanografica della 38° Spedizionena del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA). I ricercatori e i tecnici a bordo hanno raggiunto, all’interno della Baia delle Balene, un sito ad oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280’ S, il punto più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in, per effettuare importanti campionamenti previsti nell’ambito del progetto “BIOCLEVER” (Biophysical coupling structuring the larval and juvenile fish community of the Ross Sea continental shelf: a multidisciplinary approach) coordinato dall’Istituto di scienze polari ...