Ordigno esplode davanti a un negozio | danni ma nessun ferito

Castellammare di Stabia (Na) – Questa mattina i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia (Napoli) sono intervenuti in via Plinio il Vecchio 37 per l'esplosione di unrudimentale. L'esplosione ha danneggiato serranda e porta del"Express Service". Il danno è ancora da quantificare. Sul posto anche gli artificieri del comando provinciale di Napoli. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.