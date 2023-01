OPPO Find X6 | trapelati nuovi dettagli | potrebbe essere lanciato presto

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) In questo 2023 appena iniziato sono pronti a togliersi il velo diversi smartphone di punta, come il Samsung Galaxy S23, che debutterà tra pochi giorni, ed il OnePlus 11, ormai prossimo. Anche per quanto riguarda il produttoresi è sul punto di presentare gli ultimi telefoni pieghevoli, anche se siamo ancora in attesa di smartphone top di gamma della serieX6. Per fortuna, però, pare che non dovremmo aspettare molto a lungo: infatti, le ultime indiscrezioni hanno fatto luce proprio su questa serie mostrando quello che dovrebbeil design dei tre dispositivi. Andiamo a vedere i. Come è possibile notare dall’immagine render postata sul noto sito cinese Weibo, posteriormente gli smartphone della serieX6 dovrebbero montare un ...