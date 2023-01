Onofri | Il Napoli non ha rivali in Italia ed in Europa | Giuntoli è il Maradona dello scouting

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Claudio, ex calciatore, ha parlato a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue dichiarazioni: Parere sul possibile approdo di Cheddira al? "Apprezzo l'indecisione di Walid, poiché vuole rendersi protagonista come mostrato a Bari. È un'anomalia in un calcio dirottato solamente ad un discorso di prestigio o denaro. Una situazione da valutare a seconda della decisione definitiva". Possibile scudetto per ilper le certezze accumulate? "Ac'è tanta scaramanzia, è difficile parlare di scudetto in questa città... Ma è una squadra stupenda, non solo per le individualità valrozzate da Spalletti, ma anche per il fatto che difficilmente qualcuno può raggiungerla. Ho visto tutte le gare del, la duttilità nell'esprimere le azioni offensive è impressionante. ...